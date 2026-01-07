黑橋牌攜手馬祖酒廠 以老酒黑豬香腸端出年節風味

歲末年終，年節餐桌上最先被夾起的，往往是那一盤香腸。對許多家庭而言，它不只是菜色，更是一種回家的訊號、一段代代相傳的味覺記憶。迎接 2026 年春節，擁有超過一甲子肉品工藝的黑橋牌，首度攜手馬祖酒廠推出限定聯名產品「馬祖老酒黑豬香腸」，以窖藏老酒入味黑豬肉，將離島風土與台式香腸工藝交織，為年節餐桌注入嶄新的層次與情感溫度。

圖說：黑橋牌攜手馬祖酒廠推出「馬祖老酒黑豬香腸」，以島憶馬祖老酒入味黑豬肉，酒香溫潤不奪主味，堆疊出台式年節的風土層次。(圖片來源／黑橋牌提供)

馬祖老酒以傳統釀造工法聞名，酒體溫潤、香氣細緻；黑橋牌則以對肉品風味的精準掌握著稱。此次聯名選用馬祖酒廠「島憶馬祖老酒」，以「酒香入味、不奪主味」為核心原則，反覆調整比例，讓糯米酒的甘醇緩緩滲入黑豬肉的脂香之中。入口溫厚不嗆，尾韻清雅回甘，老酒不喧賓奪主，反而托出香腸本身的肉香層次，呈現出屬於台灣年節的風土精華。

不僅止於餐桌風味，黑橋牌也同步推出春節旗艦禮盒「黑豬秘饌—御臻藏禮盒」，重新詮釋年節送禮的儀式感。禮盒嚴選生長週期較長的台灣黑豬，經醃製、熟成與風乾等工序，讓肉質與油脂在時間中自然轉化，層層堆疊出溫潤回甘的滋味。製程不求快速，只求穩定與安心，讓每一口都吃得到熟悉而可靠的好味道。

圖說：黑橋牌春節旗艦禮盒「黑豬秘饌—御臻藏禮盒」，從肉品工藝到包裝設計皆細膩講究，讓年節送禮成為一份有重量的祝福。(圖片來源／黑橋牌提供)

外盒設計同樣講究，深藍色仿皮革紋理搭配傳統版畫意象，將香腸靈魂中的香辛料元素轉化為細膩圖騰，並以現代雷射工藝點綴，隨光線流轉低調閃耀。當禮盒被打開的那一刻，不只是分享美味，更像是送出一份經過時間淬鍊的祝福。

黑橋牌表示，年節的味道來自時間的累積。臘肉、臘腸等產品需歷經醃製、風乾與熟成，仰賴職人經驗掌握濕度與節奏，才能讓香氣自然發展、風味完整呈現。這樣的慢工細活，也正是許多人心中「家的年味」。

從年夜飯桌上的香腸切盤，到走春旅途中的隨手零嘴，黑橋牌希望透過一道道熟悉的滋味，喚起人們對團圓、對家的共同記憶。春節不只是節日形式，而是回到餐桌上，讓味道成為情感交流的起點。

