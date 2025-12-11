黑歷史公開處刑！小六女粉把《齊木楠雄》當BL看，作者10年後要兌現承諾

知名搞笑漫畫《齊木楠雄的災難》作者麻生周一，最近在個人社群 X（推特）上的一則貼文，吸引超過 2,000 萬觀看，以及 37 萬讚。起因是他在 2016 年時，曾分享收到一封來自小學六年級女粉絲的信件，信中女粉絲直言自己很喜歡 BL（Boy's Love），並且把《齊木楠雄的災難》當作 BL 漫畫來看。當時麻生周一覺得這件事相當有趣，就在當年推特上發下豪語，表示要在 10 年後將這封信寄回去給這位粉絲。

10 年後的公開處刑。（圖源：アニメ「斉木楠雄のΨ難」公式アカウント）

如今，隨著時間流逝，距離當初承諾的 2026 年已經逐漸接近，所以麻生周一於日前引用了當年的貼文，並幽默寫下：「那麼...差不多該去買郵票了。」這言論立刻引起大批粉絲朝聖，眾人驚訝於作者居然真的記得這件事，而麻生周一則笑稱，其實是因為每年都會有熱心網友特地提醒他。

這場跨越 10 年的「公開處刑」計畫讓網友們既期待又覺得好笑，許多人紛紛留言討論那位當年的女粉絲現在也已經長大成人，差不多是大學畢業的年紀了，很好奇如果真的收到這封「黑歷史」會有什麼反應。有網友開玩笑說這簡直是時光膠囊級的驚喜，也有人擔心如果對方還住在老家，信被父母看到的場面恐怕會很尷尬。