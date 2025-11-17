黑歷史曝！曾害死騎士、違規不斷…7旬翁這次闖大禍開車暴衝釀1死8傷

記者陳弘逸／高雄報導

高雄73歲陳姓老翁前天（16日）傍晚，開車暴衝待轉區，撞倒8輛機車，釀成1死8傷事故。（圖／翻攝畫面）

高雄73歲陳姓老翁前天（16日）傍晚，開車暴衝待轉區，撞倒8輛機車，釀成1死8傷事故，被依過失致死、過失傷害罪移送，檢方裁定30萬元交保候傳；他也因案被起底，6年前因計程車違停，導致騎士撞上死亡，但因死者酒駕獲緩起訴，但近兩年大小交通違規不斷，如今卻闖禍害命。

這起事故發生在11月16日下午5時許，73歲陳姓老翁開車行經楠梓區德民新橋，下橋時，違規右轉暴衝當時在待轉區的8輛機車，撞噴9人，其中，導致50歲菲律賓籍的林姓男子重傷不治。

廣告 廣告

在待轉區的8輛機車遭撞倒，其中，導致50歲菲律賓籍的林姓男子重傷不治。（圖／翻攝畫面）

此案，肇事的陳姓老翁供稱，當時速度不快，駕駛時也沒有異狀，不清楚為何肇事；警詢後，被依過失致死、過失傷害罪移送，檢方裁定30萬元交保候傳。

肇事的陳姓老翁警詢後，被依過失致死、過失傷害罪移送，檢方裁定30萬元交保候傳。（圖／翻攝畫面）

陳姓老翁因案遭起底，2019年9月9日，駕駛計程車違停，害騎士撞上死亡，不過因死者本身酒駕，獲緩起訴處分；但他並未因此學到教訓；翻開違規紀錄，2023年闖紅燈、未依號誌行駛等違規；2024年因未依規定打方向燈、未禮讓行人挨罰，如今卻闖禍害命。

更多三立新聞網報導

步入婚姻「就是一生」3生肖超忠誠、專一！一旦選擇…一輩子都不改變

把握年底「4星座」正、偏財運爆棚！意想不到財富進帳…收入倍增

中年男「騎車鬼切」慘遭無照少年猛撞！他頭部受創送醫…命危未脫險

遇貴人、真愛把握年底！3生肖迎爆發黃金期有望「人生升級」徹底翻身

