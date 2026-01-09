黑歷史被起底「緊抓IU手、偷戳丁海寅」 莫莉親上火線回應了

莫莉針對「拉IU手臂」以及節目上的爭議言行道歉。翻攝自IG



時尚網紅莫莉自《大學生了沒》出道，近期卻被週刊爆料，她的前助理疑因詐騙事件遭莫莉與經紀人Henry究責，隨後承受大量網友肉搜與霸凌，墜樓輕生，引發網友關注，更被挖出以往強行拉IU手臂、偷戳丁海寅以及節目上的爭議言行，引發大量關注。莫莉今（1/9）PO出影片說明前助理事件經過，同時也針對過往爭議言行道歉了。

回顧2023年5月16日，莫莉受邀出席韓國首爾GUCCI大秀，期間她被拍到尾隨南韓女星IU（李知恩），主動拉IU的手寒暄。IU當下神情驚慌，不斷以眼神示意保鑣，最後才在保鑣護送下離開，畫面曝光後，當時被多家韓媒以「台灣網紅」為題報導，引發台韓兩國網友批評。

事發兩天後，莫莉在IG發布黑底道歉貼文，解釋原意是替粉絲完成「想看到與IU合照」的心願，但未能平息爭議，反而引發質疑她推責；事後第三天也就是5月19日，她再度發文致歉，並寄送韓文與英文版本的道歉信至IU所屬經紀公司。

不過這並不是莫莉首次在公開場合引發爭議，2023年1月6日，在路易威登台北101旗艦店開幕活動中，她被拍到趁演員丁海寅與劉以豪交談時靠近，並伸手觸碰丁海寅手臂，雖然丁海寅似乎未察覺，但畫面曝光後仍引起部分網友不滿，認為莫莉行為欠缺分寸。

莫莉稍早在影片中坦言，過去為了追求流量，曾做過許多讓人不舒服的事情，「有些事我也覺得自己錯得離譜」，願意承受任何的批評與謾罵，並持續不斷反省過往言行；但她強調，反省與不實指控是兩回事，對於網路惡意帶風向與攻擊，她堅決反對，並呼籲沒有人應該承受這樣的網路暴力。

