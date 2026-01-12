黑毛豬超搶手 苗栗肉品市場穩居全台拍賣均價最高

苗栗肉品市場是全台最大黑毛豬拍賣地，也帶動豬肉均價全台第一。（圖：肉品市場提供）

家庭主婦上傳統市場最愛黑毛豬，苗栗縣肉品市場是全台最大黑毛豬拍賣市場，今年以來拍賣價格穩居全台平均價的第一名。不過政府逐步禁止廚餘養豬政策，也拉高黑毛豬價格，但肉品市場擔心黑毛豬在餵養成品較高的飼料後，可能出現黑毛豬棄養潮。（彭清仁報導）

許多民眾或婆媽們前往傳統市場購買豬肉時，都偏愛黑毛豬，主要是黑毛豬的口感和肥瘦比例均勻。去年爆發非洲豬瘟後，政府要求禁用廚餘，最直接受到衝擊的就是以廚餘餵養的黑毛豬。

苗栗縣肉品市場是全國最大黑毛豬拍賣市場，今年以來拍賣價格一直高居全台第一名。肉品市場分析指出，今年元旦苗栗每公斤均價約95元，但黑毛豬價格就接近102元，比白毛豬每公斤貴了近15元。12日的拍賣價格黑毛豬均價達到108.7元，白毛豬均價則是95.34元。在黑毛豬拍賣價帶動下，苗栗肉品市場也穩居全台拍賣價均價最高紀錄。

肉品市場指出，黑毛豬養成需12至14個月，體重140、150公斤左右，但白毛豬只需6個月，就可以長成130公斤。黑毛豬目前都改以飼料餵養，成本相對提高，讓部分養豬戶直呼吃不消。換言之，將來消費者也可能吃不到便宜的黑毛豬，甚至成本太高可能出現黑毛豬的棄養潮。