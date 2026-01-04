黑水虻不再臭！和美鎮揭2大關鍵 每月吃掉300噸廚餘

彰化和美鎮清潔隊飼養黑水虻，每月去化廚餘高達300公噸。（資料照）

中央在非洲豬瘟爆發後，推動廚餘禁止養豬，廚餘何處去成為各縣市政府的一大挑戰，台中市政府日前開始補助廚餘機，部分縣市則寄望於黑水虻大軍，但飼養黑水虻所產生的異味，卻也常引來周邊居民的抗議，彰化縣和美鎮清潔隊飼養黑水虻每月去化廚餘高達300公噸，至今未引發抗議，鎮長林庚壬就透露，場地遠離人口密集區及當天處理廚餘是主因。

中央推動廚餘禁止養豬政策，龐大的廚餘量成為各地方政府的頭痛問題，為減少廚餘量，台中市政府祭出「家用廚餘機補助計畫」，計畫上路第一天，就有破2000件申請；彰化溪州焚化爐處理量能充足，加上還有田尾堆肥場、和美鎮清潔隊的黑水虻等，環保局對補助計畫持保留立場。

和美鎮每天約產生6噸生熟廚餘，林庚壬指出，清潔隊飼養的黑水虻，每月可去化生熟廚餘約300公噸，除了去化鎮內廚餘，還有餘裕協助包括彰化市、伸港鄉、秀水鄉、花壇鄉、線西鄉、鹿港鎮等6鄉鎮市去化廚餘。

黑水虻大軍雖是去化廚餘的神器，但包括北斗鎮、鹿港鎮飼養黑水虻的有機肥料公司，日前都曾因惡臭問題遭周圍居民抗議，要求遷廠，一樣飼養黑水虻的和美鎮清潔隊卻顯得老神在在，林庚壬就點出，飼養黑水虻引發抗議，主要是附近居民無法受其所產生的臭味，而和美鎮清潔隊飼養黑水虻因有做到這兩樣，因此未影響到周邊住戶。

林庚壬強調，會產生味道的是生熟廚餘，廚餘載回後，若不馬上處理，一旦放置，就會發酵，而容易有臭味溢出，因此消潔隊在收回廚餘後，當天就會馬上進行脫水、破碎，因此不會有產生臭味的困擾，此外，和美鎮清潔隊因位處國道3下方，遠離市區，加上清潔隊腹地較大，距離民宅至少有500公尺以上，成為適合飼養黑水虻的處所。

