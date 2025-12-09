黑水虻進駐校園耕莘專校打造宜蘭零廚餘蟲碳經濟

宜蘭耕莘專校引進黑水虻養殖塔處理廚餘。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

你聽過「蟲碳」嗎？在非洲豬瘟期間，黑水虻靠著吃廚餘、減少碳排的能力一度成為焦點。當食物腐敗會產生大量二氧化碳、加劇極端氣候時，黑水虻卻能把廚餘吞進肚裡、快速分解。現在宜蘭耕莘專校把這項特色帶入校園與社區並與產業結合，打造宜蘭成為全台第一個「零廚餘示範基地」。

耕莘專校把酒粕變成化妝品最終農棄物再餵養黑水虻。（記者張正量攝）

非洲豬瘟讓全台豬隻禁宰禁運了十五天，元凶就在廚餘。宜蘭耕莘專校了解黑水虻可以是地表最強清道夫，因此設置全國校園內第一座自動化黑水虻養殖塔的校園，副校長黃秉炘表示，學校每天會近百公斤的廚餘量，黑水虻牠有抗菌?（月太），而且可以消化自己本身四千倍的廚餘，因此引進AI自動化黑水虻養殖塔協助學校消滅廚餘，並從學校做起擴展到五大社區和產業界。

黑水虻發明人是台大教授石正人，他以AI控制養殖塔讓塔體可以自動旋轉、散熱和分類，只要十八天就能把幼蟲養得又白又胖，以六層塔設計幼蟲可以從三天到十八天就餵養成。耕莘專校副校長黃秉炘指出，學專校運用SUR計畫，結產業鏈中的中福酒廠，把酒廠最頭痛的酒粕和米糠變成黃金，做到從產地到美麗把酒粕變成化妝品，從泥巴到嘴巴則是把酒粕發酵產成發泡錠等，只是這些農棄物最後還是會成為有機垃圾，還是要有黑水虻來做善後。

黑水虻蟲體含有蛋白質和脂肪，可以變成飼料或生質柴油、糞便中的氮磷是農產品生產中最好的有機肥，農作收成後重新回到餐桌，產官學合作，從廚餘到農地、從產地回到餐桌的循環鏈，帶動宜蘭生態永續也創造了最有力的蟲碳經濟。