黑沃「啡」常母女檔親赴咖啡產區推出春節限定藝伎禮盒

黑沃咖啡創辦人林佩霓及黃心姷母女檔親赴產區把關，推出集結全球五大產區頂級藝伎咖啡的新春限定禮盒。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

面對近期市面上咖啡豆來源不明引發的食安爭議，消費者對於「入口之物」的警覺性大幅提升，台灣精品咖啡指標品牌黑沃咖啡創辦人母女檔親赴產區嚴格把關，推出集結全球五大產區頂級藝伎咖啡的新春限定禮盒。

在年節贈禮旺季來臨之際，送禮不僅要送出心意，更要送出「安心」，黑沃咖啡深知「信任」是精品咖啡的基石，創辦人林佩霓及女兒黃心姷母女檔堅持每年親自深入全球主要咖啡產區，透過與莊園主建立長期穩定的契作關係，黑沃咖啡落實了嚴格的實地考察、杯測評鑑與風味篩選機制，嚴選最能展現產區風土特色、且符合當年度最佳狀態的精品咖啡豆，讓每一口咖啡都經得起檢驗。

廣告 廣告

2026年適逢馬年，黑沃咖啡以「藝駿風華」為題，不僅象徵奔騰的活力，更蘊含職人堅持的穩重。禮盒嚴選自衣索比亞、巴拿馬、肯亞、盧安達、秘魯五大黃金產區，一盒即可安心展開橫跨世界的精品風味旅程。四款風味對應四種傳統吉祥花卉，傳遞富貴、堅強與高雅的祝福；黑沃咖啡創意團隊特別於豆子資訊卡背面設計精緻春聯，讓消費者在品嚐咖啡的同時，也能將祝福留存、延續年節情感。

黑沃咖啡的品質與專業亦深受國際企業肯定，知名企業台灣理光（Ricoh）今年特別選擇黑沃咖啡旗艦精品「黑藝伎」作為企業專屬禮贈方案，突顯黑藝伎於高端企業贈禮市場中的稀有性、象徵性與高價值定位。近期也攜手三菱汽車（MITSUBISHI MOTORS）為全新跨界休旅車款XFORCE打造專屬客製咖啡包 「啡凡旅程」，作為消費者乘車禮。這些跨國企業的選擇為黑沃咖啡蓋上了最具公信力的認證標章。