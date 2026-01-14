黑洞科技創造太空艙級純淨空氣 Honeywell X560太空機星霧白新色上市

cnews124260114a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

空氣清淨機長年深受台灣消費者信賴，NASA指定環境控制技術的美國百年品牌 Honeywell，近年導入頂規產品線「航太級旗艦系列」。Honeywell今(14)日發表航太級系列新機「X560太空機」。星霧白新色加上承襲系列的獨家黑洞科技，整合H13級Certified HEPA濾網、專利HiSiv甲醛分解技術與UVC紫外線滅菌，是市面唯一整合三大關鍵淨化技術的空氣清淨機。不只高效抗敏，更可有效滅除21大常見病菌，其中A型流感(H1N1、H3N2)滅除達99.99%以上。搭載多參數偵測科技，即時監測PM2.5與空氣品質。

隨著冬季冷空氣持續發威，呼吸道疾病進入高峰期。其中以A型H3N2為目前主要流行病毒，因傳播力強，且冬季人都在密閉空間居多，屢見「一人中標，全家都中」的情形。因此室內空氣品質與病毒防護成為重要課題，也使空氣清淨機是否具備抗病毒與滅菌效能，成為消費者選購時的重要考量。

耳鼻喉頭頸專科黃昭勳醫師表示，呼吸道有三寶：口罩、良好的呼吸道禮節、專業的空氣清淨機。因此推薦自己耳鼻喉科診所正在使用的Honeywell太空機，「是目前完整具備H13級HEPA濾網、專利分解甲醛功能和UVC滅菌的機種。」

Honeywell 航太級系列3台機種採用獨家黑洞科技，整合多項空氣淨化與防護技術。包含可有效阻隔氣膠病毒的H13級Certified HEPA濾網，以及隱藏式UVC紫外線殺菌燈，可滅除流感病毒、腸道病毒、冠狀病毒等 21 種常見病菌及7大過敏原。此外，搭載的專利HiSiv分解甲醛技術，不只吸附更將甲醛分解為水與二氧化碳，降低室內有害氣體風險。

Honeywell三台航太級系列太空機，功能一樣完整，只有適用空間大小不同。X1000航太級超淨化空氣清淨機(太空灰)：適用22至44坪超大坪數空間，業界熱銷機種最高CADR值1,000CMH。X620 UVC殺菌空氣清淨機(星空銀)：適用16至32坪空間，UVC滅除21大病菌。X560 UVC殺菌空氣清淨機：星霧白新色堆出，適用12至24坪空間，頂規功能搭配優雅外型，2026全新上市。

Honeywell X560太空機具備CADR 560 CMH高效淨化效能，專為12至24坪主流中小坪數住宅打造，並結合多參數偵測科技與手機App即時監測，滿足習慣使用智能家電且對空氣品質有高度要求的使用者。星霧白新色呼應Pantone 2026的年度代表色，輕柔、通透、乾淨簡約，除了能完美契合不同裝潢風格並融入現代居家空間，也為空間和居住者的心情增添優雅與寧靜。此外，Honeywell X560太空機Mini在睡眠模式之下，能以幾乎接近落葉般寂靜的23分貝，用不打擾的溫柔享受靜謐的清淨體驗。

Honeywell分享，X560太空機即日起於全台恆隆行hengstyle百貨專櫃、恆隆行hengstyle官網、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮恆隆行官方旗艦館販售，建議售價29,900元，搶先入手即享上市優惠83折24,900元。

