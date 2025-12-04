黑海情勢升溫戰爭保險費飆升250％

根據英國航運相關網站表示，隨著烏克蘭近期對多艘與莫斯科相關船舶發動攻擊，航行黑海區域的船舶戰爭保險費率飆升，升幅達二百五十％，顯示該海域風險急遽攀升。

據全球最大保險經紀商達信（Marsh）數據顯示，船舶進入黑海俄羅斯港口的戰爭險費率原本為船舶價值的零點二五％至零點三％之間；但事件發生後，費率已大幅調升。市場人士透露，部分烏克蘭港口保費甚至升至高達一％。

烏克蘭近日宣稱已攻擊兩艘屬於俄羅斯「影子船隊」油輪，此類船舶通常在制裁架構外秘密運作。同時，在上週六以來，另有兩起涉及俄羅斯相關船舶事件發生，使市場風險認定進一步升高。

Pen Underwriting旗下船舶戰爭風險保險公司Vessel Protect營運主管安德森（MunroAnderson）指出，針對俄羅斯港口保費調整，反映承保人認定可能遭到攻擊的位置範圍擴大，且同類事件重演機率上升。攻擊升級也意味著俄羅斯可能以同等方式反制與烏克蘭有關的船舶。

三起爆炸事件均發生在黑海水域；而近期針對俄羅斯石油基礎設施的空襲行動持續增加，使當地航行風險進一步惡化，俄羅斯總統普丁本週二警告，俄國可能採取報復行動。

達信英國海事戰爭險負責人莫提默（Dylan Mortimer）認為，保費近期穩步攀升，隨著新的攻擊事件發生更加速，攻擊目標似乎已從船舶本身延伸至港口與碼頭設施。

對全球航運市場影響，黑海戰爭風險的升高與保險費率倍增，正對全球航運市場產生連鎖效應，分析師歸納有四點：

一、運輸成本明顯上升，影響石油與農產品價格：黑海為俄羅斯與烏克蘭出口穀物與原油的重要航道，保費上漲將轉嫁至運價，進一步推升歐洲及全球能源與糧食成本，恐加劇供應鏈不穩定與通膨壓力。

二、船東改道意願增加，使航程更長、供給更緊繃：若戰爭風險持續高漲，船公司可能選擇繞行替代航線，導致運力被延長航時消化，可能推升其他航區運價水準。

三、影子船隊風險擴大，保險市場更趨保守：俄羅斯影子船隊遭攻擊後，保險公司可能全面上調對高風險船隊、老舊油輪與無透明背景船舶的評級，使全球保險市場更緊縮。

四、供應鏈時間不確定性增加：黑海港口若面臨報復攻擊，港區作業可能停擺，增加貨物流通延誤風險，進一步干擾歐洲及周邊區域物流運作。