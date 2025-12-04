黑海油輪連遭攻擊 土耳其籲俄烏勿攻擊能源設施

土耳其能源部長拜拉克塔(Alparslan Bayraktar)表示，安卡拉已警告俄羅斯與烏克蘭，勿將能源基礎設施納入戰事，因相關攻擊不僅危及黑海航運，也將衝擊全球能源市場與民生。他強調，俄烏雙方的能源設施在戰事中已多次遭到攻擊，土耳其希望黑海航線、海峽與管線的能源流動都能保持不中斷。

近期黑海多艘與俄方相關的油輪相繼遭爆炸或無人機襲擊。上週兩艘空載油輪在土耳其海域外受損，烏克蘭消息來源稱其海上無人機「擊中秘密運送俄油的船隻」；俄羅斯則指控2日另一艘油輪也遭烏方攻擊，但烏方否認涉案。俄國總統普丁(Vladimir Putin)譴責此類行動是「海盜行為」，並警告可能擴大攻擊範圍，包括烏克蘭港口或協助其行動的國家船隻。

土耳其同時也向美國說明自身能源需求。華府近年持續施壓包括土耳其在內的盟友，減少俄羅斯石油與天然氣進口，但拜拉克塔強調，供應安全是首要目標，土耳其需要來自俄羅斯、伊朗、亞塞拜然等多方來源的天然氣。俄羅斯是長期穩定供應者，雖然市占從部分年份的六成降至去年的約四成，但仍屬重要來源。

他表示，土耳其目前正與俄方討論延長並續約天然氣合約，傾向採短期(約一年)合約，以尋求具價格競爭力且安全的供應。