黑潮往北搜救卻往南 錯失辛柏毅黃金救援時間？軍方、海巡署駁斥

〔記者花孟璟／花蓮報導〕空軍第五聯隊飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V夜間訓練墜海，將在今晚超過72小時黃金時間，不過有媒體報導，失事地點在花蓮豐濱鄉靜浦外海，搜救行動第二天卻往台東找「當地船長都告訴你黑潮往北流」，批錯失黃金時間，對此海巡署及軍方嚴正駁斥「與事實不符」，東部外海沿岸及洋流複雜，第一時間已經投放救難測流浮標，測實際海流方向以規劃搜救任務。

針對媒體相關不實報導，海巡署艦隊分署嚴正駁斥指出，F-16V搜救案由率先抵達事故海域的海軍軍艦擔任指揮艦，統籌規劃各艦船艇搜索海域，海巡艦艇依指揮體系協同執行，並即時回報現場海象及海流變化，調整搜救範圍，相關爆料已嚴重誤導社會大眾。

海巡署表示，搜救海域受即時天候與海流影響甚鉅，尤其黑潮流經東部沿岸，渦旋流向變化快速且複雜。海巡與海軍於第一時間即依標準作業程序投放救難測流浮標，精準掌握即時海流資訊，並據以滾動調整搜救規劃，所有決策均基於科學數據與救難專業判斷。

此外，依《國際海空搜救手冊》及國際通訊規範，VHF第16頻道為海空搜救共通通訊頻道。全案除國軍及海巡署艦艇外，初期亦有民船參與搜救行動，統一使用第16頻道，係確保各搜救單位通訊資訊同步、指令一致，以提升整體搜救效率，符合國際規範，呼籲各界切勿以訛傳訛，支持海軍及海巡的搜救專業，維護第一線人員工作士氣。

