黑澀會美眉→年收12億電商女王超勵志！ 圓夢邀韓劇男神崔振赫跨刀拍MV

Mavis瑪菲司近日推出新單曲〈My Love〉，邀請到韓劇男神崔振赫擔任男主角，末日喪屍題材搭配高顏值卡司，被粉絲狂讚：「根本電影級規格！」。 Mavis瑪菲司也特地以台灣伴手禮鳳梨酥、牛軋糖表達心意，讓崔振赫開心分享「媽媽也愛吃」，讓Mavis瑪菲司感動直呼：「聽到超開心！」 。而她曾是黑澀會美眉，多年後轉型成功為電商年收12億的電商女王，可說是超勵志的過程。

聊起兩人的夢幻跨界合作，Mavis瑪菲司分享「近年常常往返韓國工作，慢慢認識許多演藝好友，沒想到有機會能與崔振赫合作，真的衷心感謝相挺。」拍攝現場Mavis瑪菲司跟崔振赫上一秒聊天嘻笑，但一開鏡後崔振赫立刻 0 秒入戲，Mavis瑪菲司透露「崔振赫說韓國拍戲節奏快，需要隨時保持進入角色的能力，不能讓團隊等，聽到他這樣分享工作專業態度，我真的非常敬佩！」

MV拍攝結束後，Mavis瑪菲司盡地主之誼，邀請崔振赫享用火鍋，也特別準備鳳梨酥和牛軋糖作為伴手禮展現台式熱情，Mavis瑪菲司在得知崔振赫說媽媽也超喜歡，開心說：「聽到我真的超開心！」Mavis瑪菲司也透露已著手規劃新年度目標，並預告將於今年跨年現身台中麗寶樂園演出，期待與大家一起迎接 2026！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導