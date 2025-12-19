黑澀會美眉出櫃後被罵死GAY！高EQ回擊酸民 怒斥：清楚攻擊不只衝我來

記者鄭尹翔／台北報導

《我愛黑澀會》出身的女星鄭靚歆，近年因指控遭整復師不當施力導致肋骨骨折、嚴重受傷而提告過失傷害，引發社會關注。官司歷經近兩年纏訟，日前二審判決結果出爐，法院維持一審原判、駁回被告上訴，鄭靚歆再度勝訴，她也於昨日（18日）透過影片向外界說明最新進展。

鄭靚歆回擊酸民惡意攻擊。（圖／翻攝自鄭靚歆IG）

然而，官司尚未完全平息，鄭靚歆近日再度於社群平台發文，透露自己在網路上遭到酸民惡意攻擊。她直接公開部分私訊與留言截圖，內容充滿仇恨與歧視字眼，甚至出現人身攻擊的辱罵文字，讓不少粉絲看了相當心疼與憤怒。

對於這些惡意言論，鄭靚歆選擇以理性態度回應，坦言自己並未一一反擊，因為她清楚，這樣的攻擊不只是針對個人，而是對所有曾經站出來發聲的受害者所投射的惡意。她也在發文中提到，除了仇恨言論之外，還有不少留言選擇檢討受害者本身，這樣的現象更令人感到心寒。

鄭靚歆進一步感性寫下心聲，表示許多人都曾經歷不公平對待，理解那種無助、委屈，以及鼓起勇氣說出口後，卻反而遭到質疑與踐踏的痛。她直言，真正可怕的不是傷害本身，而是社會太常懷疑受害者，卻對惡意視而不見，並鼓勵曾經身處相同處境的人「你沒有錯」。

貼文曝光後，立刻引發大量網友聲援，不少粉絲與藝人好友也紛紛留言替她加油，肯定她願意持續為自己、也為更多受害者發聲的勇氣。

