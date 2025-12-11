黑澀會美眉合體宋智孝！奪亞洲演員新人獎 上台緊張到感言全忘光

記者鄭尹翔／台北報導

曾以《我愛黑澀會》「黑澀會美眉」身分出道的全方位電商女王 Mavis瑪菲司，正式跨足影壇寫下亮眼新里程碑！她昨日盛裝出席「首爾國際電影大賞」，並奪下極具指標意義的 「亞洲演員新人獎」，成為本屆典禮最受矚目的焦點之一。

Mavis瑪菲司踏上紅毯時星光閃耀，與眾多韓流巨星同台，包括《Running Man》宋智孝、《黑暗榮耀》鄭星一、《請回答1988》成東日、TWICE 金多賢等重量級藝人。能與偶像群同場，讓她直呼彷彿「走進夢幻的韓劇世界」。

Mavis瑪菲司勇奪「首爾國際電影大賞」亞洲演員新人獎。（圖／菲娛樂文創提供）

提到上台領獎的瞬間，她忍不住笑說：「太緊張了，原本準備的感言全忘光，只記得一直不停說謝謝！」典禮結束後，她也在社群補上真摯感言，感謝主辦與粉絲支持，並說這座獎讓她相信人生真的會突然寫下一段驚喜劇本。

投入戲劇後，Mavis瑪菲司深刻體會每部作品背後的辛苦，也因此更珍惜這份肯定，「能與我欣賞的演員們一起被看見，是非常榮幸也非常幸福的事。」

當晚最讓她激動的時刻之一，是在典禮大合照時站在偶像 宋智孝 身旁。她鼓起勇氣脫口而出：「I like you very much, from Running Man！」宋智孝更親切回應並一起比愛心，讓她直呼「超級開心、永生難忘！」

雖然戲劇作品不算多，但 Mavis瑪菲司坦言已深深愛上演戲。身兼電商經營者與家庭角色，每次演出都像體驗不同人生，「這就是戲劇最迷人的地方。」她透露將挑戰更多角色、打造能感動觀眾的作品，並驚喜宣布即將推出融合戲劇敘事的新歌作品，更預告將再度跨界與神秘韓星合作，讓粉絲期待感爆棚。

