黑澀會美眉她最成功！做電商一年賺進12億 合體韓國超大咖男星拍MV

記者鄭尹翔／台北報導

曾是「黑澀會美眉」成員、現為全方位電商女王的 Mavis 瑪菲司，再度掀起話題焦點。近日她推出全新單曲《My Love》，破天荒跨界邀請韓劇男神崔振赫（Choi Jin Hyuk）擔任 MV 男主角，消息曝光後立刻引爆台灣與韓國兩地粉絲熱烈討論。MV 於 12 月 15 日晚間首播，被網友一致狂讚「電影級規格」，成為近期最具討論度的音樂作品之一。

《My Love》MV 以末日喪屍為主題，描繪世界崩壞後的人性抉擇與情感連結。崔振赫在片中飾演為了守護女兒而奮戰到底的父親，與 Mavis 瑪菲司在逃亡過程中相遇，從陌生到信任，再到將生命中最重要的存在託付出去，情感層次濃烈。高強度的生死張力搭配史詩級畫面，讓粉絲直呼「這不是 MV，是一部電影」。

瑪菲司力邀韓劇男神崔振赫共演新歌MV。（圖／菲娛樂文創提供）

首次與韓國一線男神合作，Mavis 瑪菲司坦言既興奮又緊張。她表示，近年頻繁往返韓國工作，逐漸累積人脈與合作契機，這次能與崔振赫同框演出，對她而言意義非凡。她也分享，崔振赫在拍攝現場展現高度專業，一開鏡就立刻進入角色，讓她深受感動與敬佩。

拍攝結束後，Mavis 瑪菲司也盡地主之誼，邀請崔振赫品嚐台式火鍋，並準備鳳梨酥與牛軋糖作為伴手禮，展現台灣人的熱情。得知崔振赫分享「媽媽也很喜歡吃」，讓她開心直呼：「真的超開心！」這段暖心互動也成為粉絲熱議的小插曲。

新歌《My Love》由操刀多部韓劇 OST 的韓國音樂團隊 WHOLETONE 製作，弦樂與鋼琴交織出末世中的溫柔情感，副歌如光穿破黑暗，呼應 MV 核心精神。Mavis 瑪菲司表示，希望透過這首歌傳遞「即使世界崩壞，愛仍能指引方向」的力量。從電商女王到音樂創作者，Mavis 瑪菲司不斷突破身分框架，用實際行動證明跨界不是噱頭，而是實力與企圖心的展現。她也預告，年底將現身跨年舞台與粉絲相見，持續用作品與行動創造更多驚喜。

