黑澀會美眉遭盜用照片影片！全部都外流了 緊急發文澄清非本人

曾以《我愛黑澀會》出道、現為全方位電商女王的 Mavis 瑪菲司，2026 年迎來代言新里程碑，正式成為主打全天然、環保安心生活理念的 廠商產品 品牌成立以來首位代言人。然而代言消息曝光後討論度飆升，卻也意外引來不肖人士盜用其照片與影片，製作一頁式假網站進行詐騙，引發粉絲高度關注，「黑澀會美眉出道的藝人 Mavis 瑪菲司遭到盜用照片影片」迅速在網路上掀起討論。

Mavis 瑪菲司與該廠商合作多年，雙方從長期夥伴關係正式升級為深度代言合作。她表示，這次擔任代言人並非一時決定，而是建立在長時間實際使用與信任基礎上，「我不是為了代言而代言，而是這個廠商產品真的在我生活中長期出現，我才敢推薦給粉絲。」品牌方也看重她一貫展現的生活態度、家庭價值與高信任度形象，雙方早已累積深厚默契。

Mavis瑪菲司代言品牌，卻遭到盜用照片。（圖／菲娛樂文創提供）

此次代言版本的廠商產品為全新 3.0 升級設計，特別加入超抗菌除臭的益生元成分，並以可愛造型呈現，尚未正式開賣便在粉絲圈引起高度期待。然而聯名消息曝光後，市面上卻出現不肖人士冒用 Mavis 瑪菲司肖像與影音素材，假借「搶先販售」名義進行詐騙。對此，Mavis 瑪菲司也緊急發聲提醒：「商品尚未正式開賣，請務必認明 Halo-Mavis 國際連線官方網站與認證社群平台，若有疑慮一定要私訊客服確認，小心千萬不要受騙！」

值得一提的是，這次代言合作不僅止於商業層面，Mavis 瑪菲司也與廠商產品攜手勵馨基金會展開公益行動，捐贈產品予新竹、桃園與台北三個分所，每個分所各 100 包，希望為弱勢家庭提供更安心、溫柔的生活支持。她表示，能將代言與公益結合，對自己而言意義非凡，「洗衣服看似日常，但對很多家庭來說，能安心使用，其實是一種被照顧的感覺。」

身為三寶媽，Mavis 瑪菲司也分享自己對生活用品的選擇標準，特別重視成分是否天然、是否適合孩子與家庭長期使用。她更笑說，家中真正的「洗衣擔當」其實是老公 H 先生，「他是標準的洗衣魔人，大人、小孩分開洗，連產品成分都會研究得很仔細。」隨著跨年後迎來農曆年前的大掃除時期，洗衣機幾乎天天運轉，也讓她更深刻感受到選對廠商產品的重要性。

從黑澀會美眉出道至今，Mavis 瑪菲司成功轉型為電商與生活影響力代表人物，這次代言曝光卻遭盜用詐騙事件，也再次提醒消費者與粉絲，務必提高警覺、認明官方管道，避免受騙。

