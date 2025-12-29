「黑澀會美眉」連趕兩場跨年！推新單曲宣布現場大驚喜

Mavis瑪菲司31日連唱兩場跨年。（三立提供）

Mavis瑪菲司31日即將登上「2026包你發 麗寶跨年演唱會」，因為剛推出新單曲〈My Love〉，她特地備了共200隻娃娃要送給台中麗寶和水湳中央公園兩場的現場觀眾，瑪菲司說：「我運氣非常好，搶到200隻，希望把這份好運傳遞給一起跨年的觀眾，在新的一年為大家帶來幸福快樂。」

今年是《黑澀會美眉》出身的Mavis瑪菲司首度跨年趕場，31日當天，她將接連在台中麗寶和水湳中央公園兩場跨年演唱會登台，除了將帶來全新單曲〈Martini〉與〈MONEY BACK〉的全球首唱，也將在這兩場演唱會上各送出100隻盲盒娃娃。瑪菲司說表示：「希望在年末的時候帶給大家更多的歡樂，看到Labubu大笑調皮的表情，就想著要繼續在新的一年把歡樂帶給大家。」

此外，Mavis瑪菲司最新單曲〈My Love〉MV邀請到韓國男神崔振赫跨刀演出，引起話題討論，未來還計劃邀請哪些男神、女神合作？她說：「暫時先讓我賣個關子，陸續有很多跨國的精彩合作正在規劃中，很可能新年一開始我就會公布一個合作的大消息，請大家拭目期待。」

