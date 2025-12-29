「黑澀會美眉」連趕2場跨年！豪撒200隻Labubu寵粉 預告新年喜訊

Mavis瑪菲司今年準備200隻Labubu送給跨年場的觀眾。（圖／三立提供）





「2026包你發 麗寶跨年演唱會」，今年邀來剛推出新單曲〈My Love〉的全方位藝人Mavis瑪菲司，她更特意準備了共200隻紅遍全球的萌寵「Labubu」要送給台中麗寶和水湳中央公園兩場的現場觀眾，瑪菲司說：「我運氣非常好，搶到200隻，希望把這份好運傳遞給一起跨年的觀眾，在新的一年為大家帶來幸福快樂。」

Mavis瑪菲司過去從「黑澀會美眉」出道，今年跨年首度趕場，將在31日當天她將接連在台中麗寶和水湳中央公園兩場跨年演唱會登台，除了將帶來全新單曲〈Martini〉與〈MONEY BACK〉的全球首唱，也將在這兩場演唱會上各送出100隻「Labubu」。瑪菲司說表示：「想送Labubu的原因，是希望在年末的時候帶給大家更多的歡樂，看到Labubu大笑調皮的表情，就想著要繼續在新的一年把歡樂帶給大家。」

廣告 廣告

Labubu熱潮延燒全球，Mavis瑪菲司也是鐵粉之一：「我很喜歡Labubu笑口常開的樣子，常被他感染歡樂的笑容，看到就覺得心情變好，我的辦公室有蒐藏大隻的展示型Labubu，是好朋友送我的禮物，工作很忙的時候看他一眼，疲憊感會瞬間消失。」Mavis瑪菲司確認跨年演出邀約的第一件事，除了勤練歌舞，就是著手準備要送給觀眾朋友的禮物：「可能是命運知道我想回饋粉絲的心意，所以運氣非常好，讓我搶到200隻。」

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」卡司全曝光。（圖／三立提供）

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」卡司全曝光。（圖／三立提供）

此外，Mavis瑪菲司最新單曲〈My Love〉MV邀請到韓國男神崔振赫跨刀演出引起話題討論，至於未來還計劃邀請哪些男神、女神合作，她說：「暫時先讓我賣個關子，陸續有很多跨國的精彩合作正在規劃中，很可能新年一開始我就會公布一個合作的大消息，請大家拭目期待。」

回顧2025年，Mavis瑪菲司認為自己最勇氣的一件事，就是在緊湊的生活中又為家裡添了兩位新成員，一兒兩女為甜蜜幸福的家增添了更多歡笑聲，也讓她有更多動力繼續努力：「2026不管是新的音樂、電影拍攝…各種新的作品都會陸續產出，我希望能每年都能比去年更超越自己。」而在趕場這天，她會隨身帶著全家福照片，在匆忙緊張的時候拿出來看一下，為自己穩定軍心。

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」卡司陣容包括：王識賢、waa魏如萱、美秀集團、宇宙人、Mavis瑪菲司、MARZ23、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+，現場不僅有頂級音浪洗禮，還結合麗寶渡假區獨有場域優勢，全台最美渡假型麗寶OUTLET MALL、親子首選的麗寶福容大飯店、麗寶T11T12 Hotel，以及擁有全球唯一斷軌式雲霄飛車-搶救地心的探索世界遊樂園，吃、喝、玩、樂、住一次滿足。



【更多東森娛樂報導】

●鍾明軒崩潰了！歐洲買名牌「單據打成中國」退稅遭拒

●離婚小煜4個月...「超辣前妻深夜曝心聲」：想更健康生活

●樋口愛解鎖台灣跨年！前往八里竟最想做「這一事」

