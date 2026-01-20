《黑澀會》可青結婚2年突鬆口「去年有寶寶」 親揭流產原因

昔日女團Twinko成員可青過去是節目《我愛黑澀會》班底，2年前升格人妻。（圖／翻攝自可青Instagram）

37歲女星可青（曾可青）過去曾是人氣節目《我愛黑澀會》班底之一，擁有亮眼外型的她後來以女團Twinko成員進入演藝圈，近幾年鮮少有團體活動，但她轉戰經營自媒體成功，擄獲大票粉絲的心。最近可青回答網友提問是否有當媽媽的計畫，她才鬆口去年懷孕卻胎停的心碎故事，令不少粉絲聽了很不捨。

可青在2023年答應男友求婚，2024年舉辦婚宴，當年演藝圈閨密徐凱希和張語噥都有到場送上祝福。可青成為人妻約2年，近日她在社群平台Instagram開放網友提問，有人問及她是否有當媽媽的計畫；對此，她大方回應，自己與先生一直以來都是以「順其自然」的方式。

可青被問及有沒有計畫當媽，她透露自己去年原本懷孕，但寶寶因為染色體異常胎停，並表示現階段以顧好身體為目標，仍堅信寶寶會「再回來」。（圖／翻攝自可青Instagram）

接著可青鬆口去（2025）年其實已經懷孕，但腹中寶寶在9、10週的時候因為染色體異常所以胎停，「現在會先以把身體照顧好為主，我相信寶寶會再回來的」，足見可青仍正向樂觀面對未來，展現隨時迎接新生命的樣子。

可青過去是女團Twinko的領唱，該團團員還有星潼、凱希、語噥、泫和詩亞，團體在2019年因成員們合約陸續到期後正式解散，更一度傳出原經紀公司創辦人積欠團員們薪水，甚至因合約問題害她們不能自己接工作，引發熱議。

