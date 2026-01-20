《黑澀會》可青首吐露「10周胎停」失去寶寶心碎經歷曝

面對大批網友加油打氣，可青正能量暖心回應。（圖／翻攝自IG @ke_ching422）

女星可青過去曾是節目《我愛黑澀會》的班底成員，之後以女團「Twinko」身分出道，近年則轉戰經營自媒體。她在2023年答應男友求婚，並於2024年舉辦婚宴，正式步入人生新階段，感情與生活動向備受關注。19日，可青在IG限時動態開放與粉絲互動問答，其中有網友關心詢問她是否有生子計畫，原本看似平常的提問，卻意外公開一段令人心疼的過往。

面對網友提問，有計畫當媽媽嗎？可青坦言，其實一直以來都是抱持「順其自然」的態度，她寫道：「去年原本有寶寶但在9、10周的時候因為染色體異常所以胎停了。」短短幾句話， 首度鬆口，透露自己曾經歷寶寶胎停的心碎經歷，讓不少網友看了相當不捨。

可青吐露「因為染色體異常胎停」。（圖／翻攝自IG @ke_ching422）

可青也正能量表示，現階段會給自己時間恢復狀態，「現在會先以把身體照顧好為主，我相信寶寶會再回來」，字句中流露出溫柔與希望，展現出堅強又樂觀的一面。回應曝光後，立刻引來大批網友留言替她加油送上關心，鼓勵她好好照顧自己。

可青今（20日）再發文回應：「因為限動的回答，很謝謝大家限動溫暖的加油打氣。雖然緣分只有短短的9、10周，但我們很幸福，很謝謝這個可愛貼心的小靈魂，讓我在這短暫的運期間沒有太多的不舒適，同時還能邊做自己喜歡的工作」。

可青曬出第一次產檢時的照片，表示：「胎兒因為心臟跳過快而進一步作檢查，報告結果出來醫生告知是因為染色體異常導致胎停，其實心情是五味雜陳的，但也多少放下心中的自責，擔心是否是我們的因素或不足的地方而失去寶寶，出了醫院眼淚還是止不住的掉，但相信一切都會是最好的安排」。

