《黑澀會》女星上圍大升級！產後「驚人哺乳照流出」琳妲嗨喊：很哇賽

娛樂中心／綜合報導

玉兔（鄭如吟）自節目《我愛黑澀會》出道，2022年與導演Howard婚後育有1子「姆姆」，上月迎來愛女「彌彌」。升格二寶媽的她，今（16）日凌晨在社群平台分享一張溫馨哺乳照，豐滿上圍讓網友全都歪樓，引發熱烈討論。

玉兔升格二寶媽。（圖／翻攝自玉兔臉書）

玉兔曬出與愛女甜蜜合照，畫面中未滿月的女兒依偎在她胸前，讓她忍不住直呼「嫩嬰的眼神就是讓人融化」，也回憶起3年前兒子還是新生兒的場景，「小小的模樣，完全就是讓媽媽欲罷不能的想抱個不停。」

玉兔哺乳照讓網友全都歪樓。（圖／翻攝自玉兔臉書）

畫面一出，玉兔火辣身材掀起熱議，「樂天女孩」琳妲（林羿禎）驚嘆「那個餒餒很哇賽」，網友也紛紛留言「玉兔變巨兔啦」、「事業感覺漲得很滿」、「絕對是炫耀文沒錯」，也有網友深有感觸，感性直呼「終於看到媽媽的眼神」、「能懂石頭奶的不舒服，但一切都是為母則強的母愛」。

