《黑澀會》女星年收12億！舒華合作洩「私下交情」羞喊：很有緣

記者徐珮華／台北報導

瑪菲司（Mavis）自節目《我愛黑澀會》出道，近年成為「全方位電商女王」，事業橫跨音樂、影像、電商與品牌研發等領域，年收入高達12億元。今（3）日她舉辦記者會，重磅宣布邀請韓團「i-dle」台灣成員舒華擔任品牌代言人，也分享品牌業績與去年相比雖然尚未再創新高，但仍維持穩定成長，日前更豪砸百萬，帶著近60位員工遠赴芬蘭旅行。

瑪菲司（右）邀請舒華（左）擔任品牌代言人，展開全新合作里程。（圖／Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司提供）

瑪菲司向來相當體恤員工，去年不僅照常發放年終獎金，更遠赴芬蘭員工旅遊，旅費突破百萬。談到芬蘭之旅，她笑說當地雪景與極光浪漫到不行，怎料一轉頭看到老公，瞬間從夢幻場景被拉回現實，幽默自嘲讓現場笑聲不斷。

瑪菲司近年工作與崔振赫等韓國男星合作，被問到是否因此多了幾分粉紅泡泡，她笑說結婚多年，生活早已進入穩定模式，反而是在與男藝人合作的過程中，重新感受到久違的浪漫氛圍。但她也強調，一切都是專業合作，更多的是工作上的火花與新鮮感。

瑪菲司年收12億元，日前砸百萬舉辦員工旅行。（圖／Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司提供）

舒華則回憶曾與瑪菲司一起上節目，甚至還曾搭機巧遇，「當下覺得很熟悉，但太害羞沒有打招呼，真的覺得很有緣。」被問到新的一年是否有想嘗試或挑戰的新方向，她神秘笑說「一直都有在挑戰自己，但先讓我保密，之後會慢慢帶給大家新的驚喜」，同時也不忘替i-dle最新單曲〈Mono〉宣傳，直呼新歌相當創新且好聽，「請大家一定要聽！」

