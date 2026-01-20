《黑澀會》女星拆封起司棒嚇壞 3歲兒險吞下「不明黑點」

記者陳宣如／綜合報導

一根原本再日常不過的起司棒，卻意外成了讓家長心驚的關鍵畫面。「黑澀會美眉」出身的女星玉兔（鄭如吟）昨（19）日在社群分享自身經歷，透露孩子準備入口的零食上，竟出現「不明黑點」，讓她忍不住驚呼：「好可怕！」相關畫面曝光後，立刻引起不少家長關注。

玉兔去年底（2025）升格為二寶媽。（圖／翻攝自玉兔 鄭如吟臉書）

玉兔於2022年與導演老公Howard結婚，婚後育有兒子姆姆、女兒彌彌，升格為二寶媽的她，平時經常透過社群平台分享育兒生活點滴。她昨日上傳一段影片與貼文提到，平時為了讓孩子補充鈣質，經常會到美式賣場購買起司棒作為零食，沒想到這天從冰箱取出準備開封時，卻在起司棒上發現一個明顯的黑點。

玉兔於2022年與導演老公Howard結婚。（圖／翻攝自玉兔 鄭如吟臉書）

玉兔表示，當下與老公反覆確認狀況，「想說是不小心沾到，還是有出新的口味」，也一度懷疑是否是自己手部沾到，但仔細查看後發現黑點嵌在起司內部，情況令人難以忽視。她也直言當下「嚇歪」，並坦承自己一直以來都相當信任該品牌，這次的狀況讓她感到震驚。

女星玉兔發現準備餵食給孩子的起司棒上有不明黑點，所幸3歲兒子還不會開包裝，她能在拆封時發現。（圖／翻攝自玉兔 鄭如吟臉書）

玉兔進一步提到，所幸目前兒子還不會自行拆包裝，「不然可能直接吃下肚了！」這次經驗也讓她更加警惕，認為在準備孩子的食物時，不能因為是常購買的商品就掉以輕心。玉兔在貼文中強調，「就算是剛買或在有效期限內都還是有風險」，呼籲家長在給孩子食用前務必多加檢查，為孩童飲食安全嚴格把關。

玉兔提醒家長們，務必多留意給孩子吃的食物。（圖／翻攝自玉兔 鄭如吟臉書）

