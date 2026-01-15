《黑澀會》女星用胸罩哄睡寶寶「罩杯比頭大」 笑喊：喜歡媽媽的奶香
記者趙浩雲／台北報導
女星玉兔（鄭如吟）從節目《我愛黑澀會》出道，2022年與導演老公Howard結婚後育有一子，去年11月再迎來寶貝女兒，正式升格二寶媽，時常透過社群分享育兒點滴，真實又接地氣的內容深受粉絲喜愛。13日她再度公開育兒趣事，笑說自己竟用胸罩成功安撫寶寶，引發網友熱烈討論。
玉兔在社群平台貼出照片，只見嬰兒安穩依偎在她身旁，而她的胸罩則被放在被窩中當作「替身」，畫面既溫馨又逗趣。她自嘲寫道：「沒想到我也淪陷了」，並分享帶娃父母最熟悉的情境，當寶寶一睡著，大人就開始上演「魔術脫逃秀」，想悄悄離開被窩，卻往往在下一秒被寶寶識破，瞬間焦躁大哭，只能宣告計畫失敗。
玉兔透露，聽說寶寶會依賴媽媽的味道，於是照著網路育兒法嘗試，把帶有自己氣味的胸罩留在寶寶身邊，沒想到效果意外不錯，她笑說：「好像滿有效的」，也甜蜜表示女兒「喜歡媽媽的奶香味」，字裡行間滿是母愛與幸福。貼文曝光後，立刻引來大批媽媽網友共鳴，紛紛留言分享自身經驗，直呼「我都丟睡衣」、「可以放衣服不用放奶罩啦」、「我以前是丟我穿過的衣服」。
