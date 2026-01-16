《黑澀會》女星當媽變這樣！沙發「露奶哺乳」累癱照外流 狼狽模樣曝光

娛樂中心／綜合報導

玉兔與老公Howard去年升格二寶爸媽。（圖／翻攝自玉兔IG）

女星玉兔（鄭如吟）出身自《我愛黑澀會》，2022年與導演男友Howard結婚後陸續迎來一雙兒女，時常透過社群分享育兒點滴。她昨（15）日深夜曬出私下育兒的真實一面，照片曝光後引發不少家長共鳴，網友也紛紛心疼直呼：「媽媽最偉大」。

玉兔二寶媽育兒日常曝光。（圖／翻攝自玉兔IG）

照片中，玉兔穿著舒適的睡衣，身旁散落各種玩具、故事書和孩子的用品，抱著小寶寶的她雖然在哺乳，卻累到直接在沙發上睡著，身旁的大兒子也趴在黃色抱枕上呼呼大睡，狼狽又真實的育兒日常展現媽媽的辛勞與偉大，玉兔則在文中笑說：「每天都是這樣奮戰到最後」。

玉兔和兩個孩子全累倒。（圖／翻攝自玉兔IG）

升格二寶媽後，玉兔每天的獨處時光就是寶寶睡著之後，日前她也分享，當寶寶一睡著，大人就開始上演「魔術脫逃秀」，想悄悄離開被窩，但往往會被寶寶識破，最後只能宣告計畫失敗。後來她聽聞寶寶會依賴媽媽的味道，於是照著網路育兒法嘗試，把帶有自己氣味的胸罩留在寶寶身邊，沒想到效果非常不錯，而她PO出自己用胸罩成功安撫寶寶的照片後，網友全笑瘋。

