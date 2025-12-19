《黑澀會》女星險癱瘓！怒告整復師「二審判決出爐」痛揭遭死亡威脅

記者徐珮華／綜合報導

鄭靚歆憑藉節目《我愛黑澀會》、《全明星運動會》打開知名度，2023年指控遭知名王姓整復師「亞當老師」弄傷肋骨骨折，甚至險些癱瘓，憤而提告過失傷害。官司纏鬥近2年，昨（17）日二審結果出爐，法院駁回被告上訴，維持一審判決，鄭靚歆再度獲判勝訴。

鄭靚歆怒告整復師，二審獲得勝訴。（圖／翻攝自鄭靚歆IG）

鄭靚歆表示，一審勝訴後，整復師仍否認相關指控並繼續上訴，期間她不僅遭遇抹黑與不實指控，甚至多次收到死亡威脅，名譽與身心皆受到極大傷害，卻未因此退縮。如今二審判決出爐，鄭靚歆也藉此鼓勵「當你遇到不公平、被傷害的時候，願意說出來，本身就是一種力量，這份力量真的有機會帶來改變」，同時感謝外界一路以來的關心與陪伴。

廣告 廣告

鄭靚歆曾公開網友死亡威脅。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

鄭靚歆曾被網友咒罵「垃圾人」、「開車撞死妳」、「全家死一死」等語，讓她忍無可忍在社群平台公開私訊內容，直言網路並非法外之地，並喊話停止網路霸凌，「若你們真的關心這個案子，就等判決定讞後再來道歉吧。」

更多三立新聞網報導

75歲李亞萍證實失智症！媳婦柔柔暖心發聲 曝1巧合：註定成為家人

Energy書偉當爸了！鬆吐真實心聲 「閃兵又喪父」停工現況曝光

《黑澀會》女星上圍大升級！產後「驚人哺乳照流出」琳妲嗨喊：很哇賽

鋼鐵千金坐擁2億身家！「父植物人+母失智」罹憂鬱症 崩潰動念尋短

