黑煙沖天！高雄大發工業區保麗龍工廠大火 空品拉警報

高雄大發工業區工廠大火！黑色濃煙狂竄，空品拉警報。讀者提供



高雄大發工業區今（12/16）上午11時許發生火警，一間保麗龍工廠疑似燃燒棧板及大量保麗龍，黑煙直竄天際。消防局獲報後緊急出動33車、65人灌救，暫無人員傷亡。市長陳其邁隨後在臉書示警，指出偏西北風恐將污染物往東南擴散，提醒大寮及鄰近地區民眾緊閉門窗、減少外出並配戴口罩。

消防局指出，火警發生地點位於大寮區華東路一帶，火勢仍持續控制中。高雄市議員邱于軒表示，已第一時間通知周邊民眾工業區發生火警，呼籲居民注意自身安全，避免靠近火場。

高雄市長陳其邁也在臉書發出警示指出，目前風向為偏西北風，可能將污染物往東南方向擴散，受影響空氣品質區域包含高雄市大寮區及屏東縣新園鄉。陳其邁提醒，周邊居民若聞到異味，應儘速關閉門窗，盡量待在室內、減少外出，如有外出需求，務必配戴口罩，以降低吸入污染物風險

