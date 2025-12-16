黑煙狂竄！大寮工業區塑膠工廠陷火海 31車65人急馳搶救

消防出動無人機機器人全面圍堵火勢。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市大寮區大發工業區16日上午11時30分驚傳重大火警，位於華東路的一處工廠突發火災，現場火勢猛烈，熊熊烈焰伴隨大量黑色濃煙直竄天際，遠在數公里外仍清晰可見，瞬間引發周邊民眾高度關注與不安。

高雄市消防局接獲通報後，不敢大意，立即調派多個分隊前往支援。根據消防局最新資訊，現場共出動31輛消防車、65名消防人員，並首度同步投入3台無人機、5台消防機器人及1台重型機具協助災害應變，顯示火場規模與危險性相當高，消防人員除全力灌救外，也利用科技設備即時掌握火勢蔓延狀況，避免延燒至鄰近廠房。

廣告 廣告

初步了解，起火工廠主要生產塑膠隔熱板，疑因內部存放大量易燃物，導致火勢迅速擴大，雖然目前回報並無人員受傷或受困，但消防與警方仍持續進行全面搜索與清查，以確保無遺漏情形。至於詳細起火原因，仍有待火勢撲滅後，由相關單位進一步鑑識調查釐清。

此外，大寮里長蕭清翔也在第一時間透過社群平台發文提醒，工廠燃燒恐造成周邊空氣品質惡化，呼籲附近居民務必提高警覺，他建議民眾緊閉門窗、減少外出，避免吸入濃煙；若家中有正在晾曬的衣物，也應立即收回，以免沾染有害物質，影響健康。

消防局表示，將持續監控火勢與空氣狀況，待完全控制後再對外說明後續處置情形，並呼籲民眾勿靠近火場，以免發生危險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司

台中東泉辣椒醬「辣中帶甜」成分卻沒糖 醫揭美味秘密：放心吃

不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了