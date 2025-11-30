即時中心／顏一軒報導

今（30）日上午7時10分，桃園市蘆竹區龍安街二段一間鐵皮回收工廠發生火警，濃濃黑煙直竄天際，就連中正藝文特區也可見濃煙，所幸截至目前為止並未發現有人受困，桃園第三大隊大竹分隊獲報後已立即派遣人車前往灌救中，確切起火原因待釐清。





由於濃煙瀰漫，現場也傳出刺鼻味，桃園市議員于北辰稍早在臉書代轉環保局通報，經模擬，事故現場風速為每秒1.9公尺，消防隊已至現場災害搶救，但下風處區域可能產生異味。

快新聞／黑煙直竄！桃園蘆竹鐵皮工廠惡火 環保局示警：請緊閉門窗

桃園蘆竹鐵皮工廠今早傳出惡火。（圖／民視新聞翻攝）

可能受影響區域包含中壢區內定里、蘆竹區中福里及新莊里，大園區五權里，提醒下風處的桃園市民眾朋友，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。

