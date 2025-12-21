黑煙直衝天際！后里工廠突發大火 環保局急發空污警報

后里工廠中午突發大火環保局急發空污警報。（圖 ／翻攝畫面）

台中市后里區新店莊26號附近一間工廠，21日中午1點28分突然傳出火警，現場火勢猛烈，濃濃黑煙不斷竄升，直衝天際，遠在數公里外都清晰可見，引發附近居民高度關注與擔憂，台中市消防局接獲通報後，立即派遣9輛消防車、17名消防人員趕赴現場進行搶救，並迅速展開佈線灌救作業。

消防人員抵達後確認，起火工廠內部當時並無人員受困，暫時未傳出傷亡消息，火勢目前已成功侷限在廠房範圍內，避免延燒至周邊建築，不過仍持續進行滅火與降溫作業，以防復燃，至於起火原因，仍有待火勢完全撲滅後，由相關單位進一步調查釐清。

由於燃燒產生大量濃煙，台中市環保局也同步發布「空氣污染突發事件」通知指出，依目前氣象資料顯示，環境風場偏北風，事故地點下風處及周邊區域，可能出現明顯異味或空氣品質短暫惡化情形，環保局提醒附近民眾務必關閉門窗，減少外出，並做好必要防護措施。

環保局強調，已即時啟動監測機制，密切掌握周邊空氣品質測站及「空氣盒子」的即時數據變化，並將視狀況採取後續應變措施，呼籲民眾保持冷靜、不必過度恐慌，相關最新資訊將隨時對外說明。

