黑煙衝天畫面曝！桃園八德掩埋場陷火海 空品拉警報「14里急關窗」

桃園八德一處掩埋場今天上午傳出火警，濃煙直穿天際。翻攝黑色豪門企業

桃園市八德區今（18）日上午驚傳掩埋場大火！位於興豐路一帶的掩埋場，上午11時41分突竄濃煙，堆置的大量廢棄物猛烈燃燒，黑煙直衝天際，遠處清楚可見，桃園市消防局獲報後不敢大意，緊急出動消防車12輛、救護車1輛，共34名警消趕赴現場灌救。由於現場可燃物多，火勢一度延燒，所幸經全力搶救，火勢已於中午12時19分控制，目前仍持續進行殘火處理，未傳出人員傷亡。

消防局指出，起火地點為八德區興豐路附近掩埋場，初估燃燒面積約50平方公尺，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

廣告 廣告

受火警影響，大量濃煙隨風飄散，桃園市環保局同步發布空氣品質警示，提醒下風處民眾提高警覺。受影響區域涵蓋八德區大竹里、大安里、瑞豐里、瑞發里、大信里、瑞泰里、大興里、大順里、興中里、興仁里、福德里、福興里、福元里及瑞興里等14里。

環保局呼籲，民眾應盡量待在室內並緊閉門窗，減少外出，如需外出務必配戴口罩，避免吸入有害污染物；相關單位也將持續監測空氣品質，視狀況發布最新警示資訊。



回到原文

更多鏡報報導

夜店大亨遭砍後首度發聲！夏天倫渾身是血走出醫院重批：台北治安真的很差

羅志祥醉歌迷管束畫面曝光！受害歌迷怒：後半場全毀了

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證