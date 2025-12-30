黑煙遮天嚇壞路人！彰化花壇驚傳火警 消防急奔才知「這個在燒」

黑煙直衝天際嚇壞路人！彰化花壇「誤報民宅火警」真相曝光。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣花壇鄉東彰路一帶，30日下午突發一起火警事件，現場黑煙大量竄升、直衝天際，遠在數公里外都能清楚看見，嚇壞不少行經的用路人與附近居民。民眾誤以為是民宅失火，紛紛報案求助，彰化縣消防局隨即提高警戒，出動多輛消防車、救護車及大批消防人員火速趕往現場。

這起事件發生在下午2點多，消防局接獲通報後不敢大意，依民宅火警規模派遣人車，消防人員抵達後才發現，起火點並非住宅，而是路旁一處空地，堆放大量雜草與廢棄物，不明原因突然引燃，瞬間形成猛烈火勢。由於可燃物多，加上燃燒廢棄物產生濃厚黑煙，場面一度相當驚人。

消防人員立即進行火場評估，確認周邊無人受困後，迅速部署水線，從多個角度同步灌救，避免火勢擴大延燒至鄰近建築物或農地。經過約30分鐘的全力搶救，火勢終於獲得控制並完全撲滅，所幸並未波及周邊民宅，也沒有造成人員傷亡。

消防局表示，近期天氣乾燥，加上雜草、廢棄物若遭人隨意燃燒或不慎引燃，極易釀成火警，不僅影響交通安全，也可能危及周邊住戶生命財產。後續起火原因仍待相關單位進一步釐清，若涉及違規焚燒，將依法開罰。消防單位也再次呼籲民眾，切勿任意焚燒廢棄物，共同維護公共安全。

