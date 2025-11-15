黑熊中槍倒地竟「假死」 日60歲獵人靠近查看遭撲倒狂咬命危

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

日本群馬縣藤岡市三波川山區15日上午發生黑熊襲人意外。一名60歲獵人與同伴入山執行狩獵活動時，遭一頭重約100公斤的成年黑熊突襲，頭部、臉部與手臂多處遭撕咬，送醫時呈現昏迷，傷勢危急。事發當時，獵人們已朝黑熊開槍，未料黑熊中彈倒地後，又突然襲擊一行人。

日本群馬縣藤岡市山區15日上午發生黑熊襲人意外。（示意圖／VCG）

事發當天正逢當地狩獵季開放首日。根據《日本放送協會》報導，60歲獵人岸光昭清晨與5名獵友入山，原本打算進行合法狩獵作業，減少熊隻在居民區出沒的風險。上午9時30分左右，獵隊在山林中發現一頭黑熊，開槍擊中後，熊隻倒地不動。

岸光昭誤以為黑熊已喪失行動力，便獨自上前確認，不料黑熊突然躍起，直接撲向他猛烈攻擊，使他完全來不及反應。同行獵友目擊整個過程，立刻通報119求援。警方透露，岸光昭送醫時已失去意識。

襲擊後的黑熊逃入更深山區，目前仍未被尋獲。警方研判該100公斤左右的熊隻為成年個體、攻擊性非常強，已向附近居民發布警戒資訊，提醒避免前往相關山區。

此外，仙台市的觀光地標「瑞鳳殿」日前也發生黑熊出沒事件。13日晚間，警衛在園區內看到一頭體長約1公尺的黑熊試圖爬樹，管理單位立即封閉部分區域，並派員攜帶防熊噴霧加強巡查，同時定時施放爆竹，以免野生動物在即將展開的楓葉燈光活動期間接近遊客。

