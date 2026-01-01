黑熊入侵工寮覓食 阿里山首次正式紀錄

林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒說，「接獲阿里山鄉達邦村民通報，有台灣黑熊入侵工寮翻找食物，這也是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮的正式紀錄，嘉義分署隨即派人至現場勘查，並架設紅外線相機自動監測，並發給居民熊鈴跟防熊噴霧作為自身防範。」

位在嘉義阿里山的工寮，冰箱竟然被打開，不過打開冰箱的不是當地居民，而是台灣黑熊。黑熊不只把冰箱食物，當成自助餐吃到飽，像是雞蛋還有罐頭，全都被黑熊打開來吃個過癮。林保署回應，雖然推動台灣黑熊保育，但也重視部落居民的人身安全，會全力防範黑熊入侵。後續將找其他相關專家到現場勘查，研商出更完善的防熊策略。