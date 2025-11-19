黑熊冬眠前要吃多少？上野動物園公布數據 網友一看沉默了

東京上野動物園揭露黑熊在冬眠前每天需要攝取多少熱量，掀起網友討論。（翻攝X@UenoZooGardens）

東京上野動物園近日在官方社群公開「日本黑熊冬眠觀察」貼文，引發網路大量討論。一則揭露黑熊「冬眠前每日熱量需求」的更新，短短幾天內就累積超過2.2萬個讚。

今年日本各地爆出多起黑熊攻擊事件，不少民眾焦慮「熊究竟何時才會冬眠？」園方因此於11月10日公布詳細飼養紀錄，盼透過正確資訊，減少社會恐慌。他們指出，目前14歲、體重93公斤的母熊，在冬眠前每天需攝取約1萬2000大卡食物，包括地瓜、南瓜、蘋果和堅果，熱量幾乎是夏季的3倍。

熊要吃到多少才睡得著？

上野動物園同時分享黑熊在窩內翻身、調整姿勢準備入眠的畫面，讓民眾更能理解牠們在冬眠前的身體變化。許多網友留言說，越了解就越不會恐慌，也有人感嘆：「知道牠們需要吃到這個量，才理解冬眠不是想睡就能睡。」

野生熊吃得夠嗎？冬眠背後的生態困境

貼文的熱度，也讓部分網友把焦點放回今年野外糧食匱乏的黑熊問題。有留言寫道，「如果野生黑熊也能吃到這麼多就好了。」也有人難過地說，「看到牠睡得安心，卻想到今年遇害的熊和受傷的人，心真的很痛。」甚至有人指出，「想到是人類奪走牠們的棲地和食物來源，會感到抱歉。」

上野動物園表示，黑熊冬眠展示自2006年起持續進行。今年這隻母熊預計迎來牠的第9次冬眠，目標是在冬眠前增重到106公斤（約比夏天重30%）。園方未來將持續更新牠的體重和冬眠進度，並透過影像讓民眾更理解熊類真正需要的環境與生態條件。

