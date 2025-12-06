黑熊出沒仁愛鄉眉溪及翠巒部落 林業保育署提醒民眾提高警覺
▲2日晚間巡視水管路時發現對岸山壁有臺灣黑熊。（圖／林業署南投分署簡盈宜技正提供）
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】林業及自然保育署南投分署於12月4及5日分別接獲南投仁愛鄉南豐村及翠華村部落居民通報目擊到黑熊，該2處地點是首次接獲民眾通報，南投分署已即刻啟動相關監測及預防工作。
▲3日上午於北港溪上游目擊1隻臺灣黑熊於茶園上方山壁活動。（圖／林業署南投分署簡盈宜技正提供）
南投分署表示，今(114)年11月9日於馬列霸部落進行宣導活動時，居民曾反應9月中旬在南豐村一帶目擊到黑熊個體，分署立即於現場架設紅外線自動照相機監測黑熊動態。在監測相機還未拍攝到黑熊時，在12月4日上午就接獲民眾通報，於前日夜間在仁愛鄉南豐村眉溪部落，海拔高度約1,025公尺目擊一隻臺灣黑熊，黑熊見到人後隨即往邊坡跑離。黑熊出沒位置附近為茶園， 距離350公尺處則有露營區，分署已經聯繫該營區老闆加強宣導，請遊客配合將煮完的食物廚餘收妥，並將營區內的蜂箱移除；除加強巡查，在現場架設紅外線自動照相機外，並提醒民眾近期黑熊為活動期間，應儘量減少夜間外出，妥善保存食物及廚餘，以免吸引黑熊到來。
另外，南投分署12月5日上午接獲臺中分署轉知，南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長林國強通報，3日上午於北港溪上游對岸山壁處目擊一隻臺灣黑熊活動，經了解，該地點海拔1,731公尺，附近以茶園居多，臺中分署梨山工作站及南投分署埔里工作站皆已分別連繫翠華村村長，提醒防範黑熊應注意事項，埔里工作站也在6日前往現場提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品及宣導摺頁，並規劃相關黑熊監測作業。
南投分署呼籲民眾，若在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照，並切勿隨意棄置食物；登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報。為便利民眾快速了解黑熊及正確因應措施等相關資訊，南投分署製作「友熊山林 友你友我」摺頁（https://reurl.cc/DqmlYN），民眾可線上閱覽，或向南投分署及轄下工作站索取。
