南投仁愛鄉近日連續發生台灣黑熊出沒事件，引起當地居民高度關注！南豐村和翠華村居民分別目擊黑熊攀爬峭壁，距離最近露營區僅350公尺，與人類活動區域相當接近。林務局保育署已啟動監測與預防工作，並向居民提供防熊裝備，同時呼籲民眾收好食物與蜂箱，避免吸引黑熊靠近。保育人員也提醒，若在山區看到黑熊，應保持距離，不要追著拍照，登山時應攜帶防護裝備，如有目擊或受困情況可撥打1999通報。

「黑熊出沒距露營區僅350公尺」部落居民震驚目擊攀崖全程。(圖／TVBS)

南投縣仁愛鄉南豐村的居民於2日晚間巡視水管路時，赫然發現對岸樹林峭壁上有一隻黑熊正在攀爬，居民立即向林務局保育署通報這一情況。更令人驚訝的是，隔天（3日）上午，翠華村又有民眾目擊另一隻黑熊在光禿禿的崩壁上攀爬，顯示該地區可能有多隻黑熊活動。

林務局保育署南投分署自然保育科科長楊曼蕾表示，這兩個地點都是首次接獲民眾回報黑熊蹤跡。南投分署在接獲通報後，第一時間啟動監測和預防工作，並提供熊鈴及防熊噴霧等裝備供民眾驅熊使用。據林務局保育署表示，在此之前的部落宣導活動中，當地居民曾提及9月份有人目擊過黑熊，因此當局已在該區域架設紅外線自動照相機進行監測。然而，自動照相機尚未捕捉到黑熊影像，反而是居民先行目擊到黑熊蹤跡。

南投黑熊頻現蹤！「距露營區僅３５０公尺」居民驚。(圖／TVBS)

值得注意的是，這些黑熊出沒的地點附近是茶園，距離僅350公尺就有露營區，與人類活動範圍極為接近。楊曼蕾強調，已向在地部落居民加強宣導，食物和廚餘要妥善收好，並將營區的蜂箱移置，避免吸引黑熊靠近。保育人員也提醒民眾，如果在山區看到黑熊，一定要保持距離，不要靠近，也不要追著拍照。登山時應結伴同行，攜帶熊鈴或防熊噴霧等防護裝備。如有任何黑熊目擊或黑熊受困的情況，民眾可撥打1999進行通報。

