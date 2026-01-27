黑熊出沒靠近阿里山聚落 設誘捕籠避免侵擾傷人

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）阿里山鄉於今年截至昨天，林保署嘉義分署接獲9起台灣黑熊入侵工寮或菜園通報，因21日2起黑熊啃食蜂箱區域靠近聚落，即設置2只誘捕籠，避免黑熊侵擾，發生傷人事件。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿，今年1月3日黑熊4度侵入阿里山鄉達邦工寮後，陸續於里佳菜園、工寮發現黑熊的蹤跡與排遺，17日接獲達邦達德安地區民眾通報，工寮原木蜂箱遭拖行、破壞啃食。

嘉義分署表示，透過紅外線相機監測於18日拍攝到黑熊影像，這隻黑熊左眼後有白斑，經專家研判應與3日發現為同一隻黑熊，依據經驗，將食源收妥黑熊即不再現蹤。

廣告 廣告

嘉義分署說，21日於阿里山鄉里佳及樂野日野賀鄰近地區，同日接獲2起黑熊啃食蜂箱事件，分署隔天即設置2只誘捕籠，以水果、龍眼蜜、天然野蜂蜜等吸引物進行誘捕。

嘉義分署自然保育科長許玉青告訴中央社記者，因里佳及樂野日野賀鄰近地區靠近原住民聚落，才會設置誘捕籠，避免黑熊進一步侵擾聚落，而發生傷人事件，且若成功誘捕後也會移地野放。

嘉義分署表示，台灣黑熊入侵阿里山鄉工寮或菜園，地點集中於達邦、里佳、樂野地區。在接獲通報後，嘉義分署會派人到場現勘，發防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資，並於部分工寮安裝高瓦數感應燈，同時請村民將室內外食源收妥及配合裝設紅外線相機監測。

嘉義分署強調，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，呼籲食物、廚餘、肥料、罐頭、泡麵、寵物飼料及垃圾應妥善收納於室內或上鎖。民眾日夜間活動，最好能結伴同行、攜帶熊鈴。若發現黑熊蹤跡，請保持冷靜緩步退後。（編輯：龍柏安）1150127