黑熊出沒！林保署籲暫勿進入「嘉義石山引水道、鹿林山」一帶

林保署嘉義分署提醒，黑熊頻繁出沒石山引水道、鹿林山一帶，民眾應暫時避免靠近。翻攝自臉書



熊出沒注意！林業及自然保育署嘉義分署近日透過紅外線相機進行野生動物長期監測，並綜合過往研究調查資料後發現，自民國114年12月底至115年1月期間，嘉義地區石山引水道一帶，以及再往前行的鹿林山野生動物重要棲息環境，黑熊活動情形明顯較為頻繁。

嘉義分署指出，石山引水道周邊原本就是臺灣黑熊的重要活動熱點，近期透過監測影像再次確認黑熊出沒紀錄，顯示該區域仍屬於野生動物高度使用的棲地。為兼顧民眾人身安全與野生動物自然生活空間，呼籲近期民眾應避免進入石山引水道從事登山、健行等遊憩活動。

廣告 廣告

嘉義分署也提醒，民眾進入山林活動務必提高警覺，落實友善山林行動，避免人為行為干擾野生動物或引發危險情況，相關注意事項包括不要遺留任何食物、廚餘或垃圾於山域環境；食物應妥善密封，並隨身帶離山區；切勿餵食野生動物或刻意接近拍攝；若發現黑熊蹤跡，應保持安全距離，並儘速通報林業保育署

嘉義分署表示，如民眾在山區發現黑熊或相關活動跡象，可撥打林業保育署通報專線0800-000-930通知相關單位，共同維護人身安全與珍貴的自然生態。

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背