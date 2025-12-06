黑熊只離350米 露營區業者「防熊裝備」大作戰

露營區業者已準備好氣體喇叭，為了防範黑熊危機。（圖／東森新聞）





南投南豐跟翠華部落連日出現台灣黑熊行蹤，令人擔憂的事，不只附近就是茶園，而且離最近的露營區還只有350公尺，兩處地點附近還有惠蓀林場和福壽山農場，假日遊客都相當多，露營區業者說，山區經常看到野生動物，但在地生活20幾年都沒看過黑熊，為了防範可能的黑熊危機，他已經準備好「熊鈴、防熊噴霧、還有氣體喇叭」，要嚇阻黑熊。

拿出林保署發送的熊鈴，測試後發出噹噹噹的聲響，接著還有這個大喇叭，巨大刺耳的聲音足以把熊嚇跑，原本在山林間活動的台灣黑熊，現在逼近露營區，讓業者緊繃神經，隨身戴好防熊裝備。

廣告 廣告

露營區業者：「假如在溪谷活動就帶著，因為每個禮拜都帶遊客去溪邊走一走玩一玩，野生動物經常看到，只是熊的部分，這20幾年來幾乎沒有看過。」

這間露營區位在南投仁愛南豐村，距離民眾通報台灣黑熊出現的地點，只有350公尺，假日有不少相遊客攜家帶眷前來露營，萬一遇到黑熊入侵，該怎麼辦？

露營區業者：「盡量保持距離，先嚇阻牠讓牠離開，盡量不要去驚擾到牠。」

南豐村民12月2號首次通報，目擊黑熊現身在海拔1025公尺的樹叢，這裡距離露營區只有350公尺，離蕙蓀農場也不遠，不只這裡，第二隻熊出現的翠華村，海拔1731公尺，附近也有很多茶園，翠巒社區位在力行產業道路最末端，跟台中市交界，再往北走就為福壽山農場，台灣黑熊行蹤靠近人類生活圈，尤其福壽山農場是台灣三大知名農場，假日遊客更多。

福壽山農場副場長張景富：「還沒有發生過台灣黑熊，我們農場範圍是屬於人為干擾比較多的地方，所以裡論上，台灣黑熊要在這邊出沒的機會比較小。」

福壽山農場位在大甲溪流域以南，以往沒有黑熊出現紀錄，不過隨著冬季靠近，野生動物可能會靠近人類生活區域，農場還是提醒，如果在山區遇到野生動物，不要靠近或追逐拍照，攜帶登山杖或可以發出聲響的器具，也不要留下食物，廚餘也要收好，總之提高警覺，互不侵犯干擾，就能和平共處。

更多東森新聞報導

大樓陽台「掉冰箱」砸中庭 男嗆管理員「小心沒工作」

高雄明日大停水！11行政區受影響 10小時沒水用

大雪將臨！命理師點名：4生肖悄悄翻盤得好運

