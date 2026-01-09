黑熊嗨抱「樹」搖晃！遊客超疑惑 北市動物園解答

▲ 圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園的黑熊活動場近期出現一柱像棵樹的物體佇立地面，令遊客紛紛疑惑。對此，園方今(9)日解答，其實是專為黑熊設計的行為豐富化設施「黑熊晃晃柱」，透露保育員會不定期將蔬果藏在設施上，引發黑熊探索取食，平常沒食物也能看到黑熊對其嗅聞、啃咬、推動等，藉此讓動物獲得心理和生理的正向刺激，有助減輕壓力、降低異常行為，增加表現自然行為的機會，提高整體福祉與生活品質。

台北市立動物園指出，在野外山林中，雜食性的黑熊食物來源相當多樣，有地面、枯枝落葉或土堆等需要翻動挖掘的地方，以及樹上需要攀爬抓取的位置。為了促進動物園照養的黑熊展現自然覓食行為，保育員特別構思了新的行為豐富化設施，遠看就像棵樹木拔地而起，頂部又狀似鳥巢可以乘載物體。

而行為豐富化設計的立柱採用圓杉木，除了以自然素材提升觸感，也方便更換或調整高度，鐵製套筒則是避免黑熊攀爬造成危險。新行豐設施主要是利用黑熊敏銳的嗅覺，引導動物在採食過程中運用不同肢體部位與身體肌群，提高取食難度也延長進食時間。

台北市立動物園透露，當台灣動物區的黑熊「黑輪」和行豐設施初見面，牠馬上就發現食物的氣味從上方傳來，一開始謹慎攀爬周圍仿岩找取食方法，後來逐漸鼓起勇氣觸碰新物件，在降低警戒後積極從上方與下方啃咬、搖晃推動、甚至轉動物件，成功讓保育員藏於設施最上方機關內的食物，隨著搖晃從頂端掉落至下方的地面或樹叢落葉堆中，黑熊翻探索找後就能找到享用一番。

台北市立動物園表示，「黑輪」在使用行為豐富化設施時，偶爾會站起身子觀察環境，讓遊客驚呼好像「工讀生」。其實黑熊嗅聞探索環境的過程中，有時短暫出現站立行為，以擴展探索範圍或是合併前肢肌肉採食，是自然行為的表現。行為豐富化設施的核心概念，是促進黑熊更多樣行為樣態的展現，其中能觀察到動物會用自己的策略找到解決辦法，從思考、嘗試到結合環境物件做為輔助工具，也帶給保育員們許多意想不到的回饋。

