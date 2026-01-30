黑熊多次闖阿里山工寮 林保署同獵人捕獲將野放

嘉義縣議員武清山轉述，「他才剛下車，他就聽到很大聲、很大聲的聲音，在那邊有掙扎的聲音。結果他一看原來是那隻黑熊，中了這個獵人的陷阱，就在他家旁邊大概10公尺的地方。」

黑熊受困地點距離民宅只有10公尺，目擊民眾只敢遠遠拍攝影像，全村民都到周邊戒護，也立即通報林保署等相關單位。

民代指出，疑似是近來侵擾里佳、樂野山區工寮的黑熊，目前相關單位已將黑熊麻醉後帶離，預估將帶往偏遠山區野放。