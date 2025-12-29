黑熊學院批中共軍演：一廂情願和平非真和平 極權只會逼你投降

中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中共在雙城論壇結束後隨即宣布對台進行軍事演習，黑熊學院今（29）日發表聲明表示，這樣的行徑再次證明，對極權政權抱持善意與幻想，無法換來真正的和平，反而只會助長其施壓與恫嚇行為。

黑熊學院指出，中共選在雙城論壇落幕後立刻展開軍演，清楚顯示所謂「交流善意」並未帶來任何緩和，反而再次驗證其一貫的威嚇模式。該組織指出，若雙城論壇真能促進互信，理應換來理性對話，而非軍事動作。

黑熊學院也提到，值得注意的是，俄羅斯與中國近期在對台論述上高度一致。俄羅斯外交部長拉夫羅夫於28日公開表示反對任何形式的「台獨」，並警告日本應審慎看待其軍事政策，顯示中俄正持續在國際場域相互呼應、相互支援，對民主國家形成壓力。

黑熊學院指出，中俄長期以來彼此借鏡治理與對外策略，並透過話語操作、資訊戰與軍事威懾，試圖形塑「台灣屬於中國」的國際敘事，削弱台灣的國際空間與安全感。

黑熊學院強調，歷史早已證明，極權政權不會因為善意而收手，任何單方面的退讓都只會被視為軟弱。唯有堅實的防衛能力與清楚的立場，才能真正維護和平與尊嚴。

黑熊學院最後重申，「汝欲和平，必先備戰」並非挑釁，而是面對威權威脅時，維持自由民主社會的必要條件。

