黑熊學院搬颱風、地震挺苗博雅！謝寒冰酸：洗地洗到自打臉

台北市議員苗博雅近日表示，若遇戰爭仍可上班上課，引發爭議；黑熊學院聲援指，如把「開戰」兩字換成「颱風、強烈地震」，答案就很清晰。資深媒體人謝寒冰質疑，哪個颱風會賴在台灣幾個星期不走？洗地洗到自打臉，可憐又可悲。

苗博雅。（圖／中天新聞）

對於黑熊學院指出，若把「開戰」換成「颱風」或「地震」，戰爭時要不要上班上課，答案其實呼之欲出，謝寒冰今天（12日）表示，「哪個颱風會賴在台灣幾個星期不走？你以為是木星大紅斑？921地震那幾個星期，要不要問問當時中部人是安之如飴？還是每天忐忑不安？生怕隨時來場更大的？」

黑熊學院聲援苗博雅。（示意圖／中天新聞資料畫面）

謝寒冰直呼，「青鳥黑熊綠蟾蜍講來講去就是以為台灣海峽能擋住老共，問題是海峽中線早沒了，人家隨時在24海里附近亂逛，只差一步就可以登陸，到底有多蠢才會認為只要龜在台灣就沒事？美國爸爸為什麼叫你打城鎮戰？民進黨為啥要發小菊書？黑熊學院自己不也天天嚷嚷著搞民防？洗地洗到自打臉，只能說可憐又可悲⋯⋯。」

