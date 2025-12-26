黑熊學院籲補強公共救護 促AED加裝止血包、整合警政通訊

黑熊學院今日召開記者會，促AED增設止血包、整合警政通訊防再釀悲劇。

[Newtalk新聞] 捷運台北車站及中山站外發生的隨機殺人事件，黑熊學院今（26）日與民進黨立委沈伯洋、吳沛憶及退休員警石明謹共同召開記者會，呼籲政府正視公共安全體系的結構性問題，從「救護設備、通訊整合、專業訓練」三大面向全面補強，避免類似悲劇再度發生。

黑熊學院理事長劉文指出，重大暴力事件發生後的「黃金幾分鐘」往往決定生死，但現行公共場域雖普遍設置AED，卻普遍缺乏止血器材，導致民眾即便有心協助，仍無從下手。她強調，大量失血的致命速度不亞於心跳停止，呼籲政府將止血包納入AED標準配備，並結合全民急救教育，提升第一時間自救與互救能力。

廣告 廣告

沈伯洋補充指出，自己過去即多次在立法院要求強化止血裝備配置，卻屢遭刪減預算，甚至被貼上「鼓吹戰爭」的標籤。他直言，止血設備並非戰爭用途，而是日常公共安全的基本配備，應跨越政黨立場共同支持。他也呼籲，政府應正視民間救護能量的角色，避免因政治因素延宕必要改革。

針對警政應變體系，石明謹則點出制度性問題。他表示，事件發生後不應流於形式化檢討，而應正視警力不足、訓練斷層與通訊斷鏈等長期問題。尤其在本次事件中，中正一分局、鐵路警察與捷運警察之間的聯繫不順，顯示現行通報與指揮體系仍有明顯漏洞。他呼籲政府導入科技整合通訊系統，避免基層在關鍵時刻各自為政。

吳沛憶則指出，面對日益複雜的公共安全挑戰，政府應從制度面強化跨部會合作。她表示，已透過立法院平台推動「全民防衛」相關政策，並協助民間團體與政府部門建立合作管道。未來也將持續督促相關部會，擴大急救與防護訓練，讓更多民眾具備應變能力。

與會者一致呼籲，政府應以此次事件為契機，全面檢視公共安全體系，從制度、設備到教育層面同步強化，讓社會具備真正面對突發危機的韌性，避免悲劇一再重演。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨台南市長初選掀亂象 陳亭妃點名「不明民調」籲黨中央出手止亂

沒錢卻能買10萬高級筆電！張文犯案前獲「神秘3985元」 剛好湊錢住進商旅