黑熊慘中司馬限林道套索陷阱 傷勢嚴重左前掌截肢

台灣黑熊誤中陷阱，左前掌截肢送醫。（圖：新竹分署提供）

農業部林保署新竹分署今天（6日）表示，4日下午獲雪霸國家公園管理處轉達民眾通報，1隻台灣黑熊受困司馬限林道19.5k公里下邊坡處套索陷阱，新竹分署立即動員在地部落族人、生物多樣性研究所、生態顧問團隊及雪霸處連夜展開救援，順利於5日凌晨1點鐘左右將受傷黑熊，連夜送至生物多樣性研究所野生動物急救站。

受傷台灣黑熊連夜送南投專業單位截肢養傷。（圖：新竹分署提供）

新竹分署指出，一名泰安鄉公所水電包商於4日下午約2點通報，在司馬限林道巡視水源管線時發現有黑熊受困，新竹分署會同雪見管理站人員趕緊前往現場確認，並連繫生物多樣性研究所獸醫及委請協助的生態顧問人員，經現場麻醉與初步檢傷後，順利協助黑熊脫困，並於凌晨送往南投縣的生物多樣性研究所野生動物急救站。

至於受困獲救台灣黑熊，為體重約31公斤的亞成公熊，左前掌因受傷較為嚴重，野生動物急救站已於5日進行傷口清創及掌部截除手術，目前術後狀況穩定，後續將觀察評估於復原後進行野放。

新竹分署提醒，黑熊族群已漸往淺山擴張並接近人類生活區域，建議山村居民住家周邊、露營區應加強食物、廚餘與垃圾管理，禽畜飼養設施亦應注意相關防護措施。另外，山村居民如有防治野生動物危害或原住民族傳統狩獵需求，可洽新竹分署各工作站免費換發或申領改良式獵具，以避免誤捕黑熊等非目標物種。（彭清仁報導）