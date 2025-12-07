黑熊暴起攻擊 杭州野生動物園驚傳意外

杭州野生動物園中，一頭黑熊在表演的過程中，突然攻擊訓練師。（示意圖／Pexels）





杭州野生動物園中，一頭黑熊在表演的過程中，突然攻擊訓練師，引發觀眾的驚慌。工作人員趕緊拿起手邊的工具卻無法制服這頭焦躁的黑熊；最後動用了五名工作人員把黑熊抬了起來，關進獸欄裡，才結束這場驚魂記。

主持人：「亞洲黑熊是一種熱情好客的動物。」杭州野生動物園，正在上演最受歡迎的動物表演，這兩隻亞洲黑熊表現得十分乖巧，但就在準備謝幕的時候，意外發生了。

主持人：「帶來開心三連跳。」就在前方的熊大，真的在開心三連跳的同時，觀眾卻發現後方的黑熊突然開始攻擊訓練師，就連主持人都當場愣住。

主持人：「怎麼回事？小心，我們正給熊寶寶提氣。」主持人很快拗不下去了，因為黑熊攻擊的動作越來越大，跟訓練師糾纏在一起，黑熊的重量讓訓練師無法脫身，幾度站起來又被扯到摔倒，觀眾驚呼連連。

觀眾：「啊快來人啊。」現場的工作人員也慌了手腳，趕緊把隨手拿到的工具，出來制止這頭暴躁的黑熊，五個人好好不容易救出訓練師，把小熊逼到牆角，沒想到一個不留神，小熊又把工作人員撲倒，這下周邊的人可著急了。

工作人員：「打牠啊拉走拉走。」四、五個人好不容易，才把黑熊抬起來，半拉半拖扯進獸欄，觀眾看得心驚膽跳，不知道究竟發生了什麼事情。

觀眾：「事發得比較突然吧，然後那些飼養員也全部都比較慌亂。」表演趕緊中斷，幸好訓練師只是受了點輕傷，原來是因為這頭叫做熊二的黑熊熊二嘴饞，表演還沒結束，就想吃他身上帶著的胡蘿蔔跟蘋果，一人一熊就這麼扭打起來，事後他還恢復冷靜的熊二，拍了一段影片報平安。

訓練師：「想吃胡蘿蔔，你幹嘛要搶我胡蘿蔔，照樣會給你吃的啊，這下我們出名了吧？」

不過動物就是動物，無法完全掌握牠們的動態，就是這頭黑熊也是跟主人發生衝突，旁邊就站著小孩，實在非常危險，在大陸也有人呼籲乾脆禁止動物表演，不要讓意外一再發生。

