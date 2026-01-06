黑熊滋擾部落 遭強制收容首例

花蓮分署再次捕捉阿里曼西肯並安置台北市立動物園，未來將不再野放。 (花蓮分署提供)

記者林中行∕花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署六日表示，兩度被捕捉並野放的台灣黑熊「阿里曼西肯」，一一四年十二月中再度回到卓溪持續滋擾山里部落，引發居民恐慌，分署已將阿里曼西肯送至台北市立動物園安置，未來將不再野放。

花蓮分署指出，阿里曼西肯一一三年十月首度出現於卓溪鄉古風村石平部落周邊，並入侵多處養禽場掠食大量雞隻，花蓮分署驅趕不成在同年十一月捕捉後於十二月野放。

野放後三個月後，阿里曼西肯再度返回原區域滋擾，其後受困陷阱再度被短期安置，一一四年七月九日二度野放。

花蓮分署表示，再次野放的阿里曼西肯初期與聚落保持距離，，九月起又開始接近人類活動區域。十月二十六日晚間阿里曼甚至一度接近池南國家森林遊樂區約四百公尺及鯉魚潭周邊約一公里，因接近文蘭部落自來水管線施工及礦場進出動線，引發部落恐慌，相關工程與作業一度暫停。

花蓮分署說，山里部落周邊山區海拔只有三百多公尺，但地形陡峭、隱蔽性高，阿里曼西肯白天隱匿在峭壁森林，夜間則伺機到養禽場覓食，期間花蓮分署多次嘗試驅趕，惟阿里曼短暫離開後即再度返回。

林業保育署為此特別應用最新科技並與觀樹基金會與義美環保基金會合作，在黑熊白天潛伏於部落旁山區時，研發運用無人機空中即時定位，並於機上搭載遠端遙控電子引信，發射高爆音沖天炮以聲光系統震撼驅離，但亦未能讓阿里曼遠離。

花蓮分署指出，由於阿里曼仍持續於距離部落周邊約一百二十至二百五十公尺範圍內活動，加上不時掠食家禽，引發居民對人身與財產安全強烈憂心，林業保育署考量阿里曼西肯為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，因此決定由花蓮分署再次捕捉並長期安置，以避免進一步的人熊衝突。