黑熊現身佳陽產業道路 分署啟動相關因應作為

梨山地區部落周邊設置之紅外線自動相機監測資料發現，在佳陽部落旁、往南投翠巒方向的產業道路，拍攝到台灣黑熊出沒影像。（林業及自然保育署台中分署提供。記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

林業及自然保育署台中分署透過梨山地區部落周邊設置之紅外線自動相機監測資料發現，十二月中旬在佳陽部落旁、往南投翠巒方向的產業道路上，拍攝到台灣黑熊出沒影像，數日前接獲民眾通報，福壽山農場附近有人目擊疑似黑熊身影，但未取得影像資料。這是台中分署在梨山地區大甲溪南岸首次以相機監測記錄到黑熊出沒，分署啟動相關因應作為，向周邊居民積極宣導，避免人熊衝突發生。

台中分署說明，依據長期監測調查成果顯示，和平區大甲溪沿線山域是台灣黑熊活動棲地，梨山地區過去多在大甲溪北岸記錄到黑熊出沒。

考量大甲溪兩岸為黑熊族群活動範圍，預防人熊衝突，分署於梨山地區之部落周邊山域陸續設置三十八台紅外線自動相機進行預警監測。

這次拍攝黑熊地點位於大甲溪南岸產業道路，地處偏遠平時來往車輛不多，距離最近佳陽部落約兩公里以上，分署發現黑熊出沒後立即向與林地交界處周邊部落居民逐一宣導，提醒居民妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來之風險。

佳陽社區發展協會於一一三年起組成黑熊巡守隊參與台灣黑熊生態服務給付，領取使用改良式獵具，參與分署梨山工作站辦理之人熊衝突講習活動。

協會張理事長守宏指出，看到黑熊於部落周邊產業道路現身影像感到驚喜，未來會更積極參與各項友善黑熊措施，配合分署宣導，部落居民都能共同與黑熊和平共處。

台中分署呼籲，民眾於山區活動遇見黑熊，應保持冷靜，避免靠近、追逐或拍照等驚擾黑熊行為。進入山區活動應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，做好個人食物管理。